Галлямов сравнил с «Домом-2» фигуристов из США после дисквалификации Валиевой

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, в своем Telegram-канале иронично высказался об американских фигуристах, которые после дисквалификации Камилы Валиевой получили золотые медали командного турнира Олимпийских игр — 2022.

«Дом-2» продали франшизу за границу? Смотрится очень симпатично. Главное, чтобы ничего лишнего на себя не надели», — написал Галлямов, опубликовав совместное фото американских фигуристов.

Галлямов и Мишина входили в состав сборной России, завоевавшей золотые медали в командном турнире Игр-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Также в составе сборной России в командном турнире выступили танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночник Марк Кондратюк.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что на месте Этери Тутберидзе признала бы вину по делу Валиевой.