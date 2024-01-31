Игрок клуба РПЛ похвалил Кругового за уход из «Зенита»

Вратарь «Крыльев Советов» и молодежной сборной России Иван Ломаев считает, что Данил Круговой сможет выиграть конкуренцию в ЦСКА. Об этом он заявил «Евро-Футбол.Ру».

«Если он там не играл, то правильно сделал, что ушел. Ему 25 лет, в этом возрасте надо проявлять себя. Он ушел в ЦСКА для того, чтобы играть. Думаю, он сможет выиграть конкуренцию. Это сильный футболист», — сказал Ломаев.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее стало известно, какую зарплату предлагал «Зенит» подписавшему контракт с ЦСКА Круговому.