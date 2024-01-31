Заслуженный тренер России объяснил, почему Рублев вылетает с 1/4 финала «Большого шлема»

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Андрей Рублев после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) против Янника Синнера, ставшего десятым на турнирах «Большого шлема», не потерял психологической уверенности.

По его мнению, каждое из десяти поражений является уникальным, из чего нельзя выявить какую-либо закономерность.

«Я думаю, что это никакого отношения к психологии не имеет, и никакие статистические данные ни на что не влияют. В каждом четвертьфинале турниров «Большого шлема» встречаются игроки, обладающие высочайшим уровнем спортивного мастерства, и здесь нет такого, что кто-то обязан каждый раз проходить эту стадию. Каждый матч — это отдельная история, которая никак не связана со всеми предыдущими. Рублев боролся против Синнера, сделал все, что мог, он необычайно волевой игрок, за всю карьеру вытаскивал множество матчей очень тяжелых, так просто складывается», — заявил Абашкин.

Рублев проиграл десятый четвертьфинал турнира «Большого шлема» из десяти и третий на Australian Open. Также 26-летний россиянин дважды уступал в 1/4 финала «Ролан Гаррос», один раз на Уимблдоне и четыре раза на US Open.

Рублев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Синнер — четвертое.

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