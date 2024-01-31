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Юран вспомнил, как сломал сопернику две ноги за плевок в лицо

Экс-футболист Юран рассказал, что сломал аргентинцу две ноги на турнире в Италии

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, как в молодости сломал сопернику две ноги за плевок в лицо. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Поступок в игровой карьере, за который до сих пор стыдно? За тот, когда был в молодежном футболе. Поехал играть на турнир в Италии за сборную СССР и сломал парню две ноги. Мы играли с Аргентиной, он плюнул мне в лицо, а я сзади прыгнул исподтишка и сломал ему две ноги.

Этот поступок до сих пор иногда появляется в голове. Понятно, в силу молодости, мне тогда было около 16 лет. Не совладал с пакостью, которую сделал он, но не настолько нужно было вести себя», — рассказал Юран.

Юран известен по работе в «Химках», «СКА-Хабаровске» и «Сибири». Он возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

В текущем сезоне команда под руководством Юрана одержала семь побед в 18 матчах при трех ничьих и восьми поражениях. Нижегородцы ушли на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ) на девятом месте в турнирной таблице. Команда вылетела из розыгрыша Кубка России.

Ранее экс-капитан сборной России по футболу начал тренерскую карьеру.

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