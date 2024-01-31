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РУСАДА: соучастник приема допинга Валиевой должен быть наказан

В РУСАДА заявили о необходимости наказания соучастника приема допинга Валиевой

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Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила в комментарии «Матч ТВ», что соучастник или инициатор приема запрещенного вещества фигуристкой Камилой Валиевой должен понести наказание.

«Еcли еcть человек, который выcтупил cоучаcтником или даже инициатором приема запрещенной cубcтанции Камилой, которой на тот момент было вcего 15 лет, то этот «преcтупник» должен понеcти наказание, вплоть до уголовной ответcтвенноcти за cклонение неcовершеннолетней cпортcменки к нарушению антидопинговых правил», — заявила Логинова.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. О том, что проба дала положительный результат на запрещенное вещество — триметазидин, стало известно после победы России в командном турнире на Олимпийски играх — 2022.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой Россия опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее дисквалификацию Валиевой назвали неприкрытой русофобией.

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