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Россиянин вышел на третье место по голам среди новичков сезона НХЛ

Шайба Воронкова принесла «Коламбусу» победу над «Сент-Луисом» в матче НХЛ

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Columbus Blue Jackets

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков вышел на третье место по голам среди новичков сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

23-летний нападающий отметился победным голом в матче с «Сент-Луис Блюз» (1:0). Эта шайба стала для него 12-й в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Воронков вышел на третье место по голам среди новичков сезона, сравнявшись со своим партером по команде Адамом Фантилли. Больше голов только у Марко Росси из «Миннесоты Уайлд» (13) и Коннора Беддарда из «Чикаго Блэкхоукс» (15).

По итогам матча с «Сент-Луисом» Воронкова признали второй звездой встречи. Первой звездой назвали голкипера «Коламбуса» Элвиса Мерзликина, третьей – вратаря «Блюз» Джордана Биннингтона.

«Коламбус» занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 50 матчах. «Сент-Луис» расположился на восьмой строчке в Западной конференции, имея в активе 54 очка после 49 игр.

Ранее российского хоккеиста признали лучшим игроком недели в НХЛ.

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