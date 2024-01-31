Россиянин вышел на третье место по голам среди новичков сезона НХЛ

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков вышел на третье место по голам среди новичков сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

23-летний нападающий отметился победным голом в матче с «Сент-Луис Блюз» (1:0). Эта шайба стала для него 12-й в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Воронков вышел на третье место по голам среди новичков сезона, сравнявшись со своим партером по команде Адамом Фантилли. Больше голов только у Марко Росси из «Миннесоты Уайлд» (13) и Коннора Беддарда из «Чикаго Блэкхоукс» (15).

По итогам матча с «Сент-Луисом» Воронкова признали второй звездой встречи. Первой звездой назвали голкипера «Коламбуса» Элвиса Мерзликина, третьей – вратаря «Блюз» Джордана Биннингтона.

«Коламбус» занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 50 матчах. «Сент-Луис» расположился на восьмой строчке в Западной конференции, имея в активе 54 очка после 49 игр.

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