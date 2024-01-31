Экс-тренер «Локомотива» Семин рассказал, посетит ли он матч России и Сербии

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что планирует посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Сербы — участники прошлого чемпионата мира и следующего чемпионата Европы. Игроки сборной Сербии выступают в лучших европейских клубах. Думаю, будет полный стадион. Обязательно планирую посетить эту встречу», — сказал Семин.

Матч состоится 21 марта в Москве. Сборные Сербии и России шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету российской команды, одна — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сербы и россияне встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее российский футболист перешел в европейский клуб.