Балахнин сомневается, что Глушаков продолжит карьеру в «Ростове»

Российский тренер Сергей Балахнин выразил сомнение в том, что футболист Денис Глушаков продолжит карьеру в «Ростове», передает Vprognoze.ru.

«Глушаков вряд ли продолжит карьеру в «Ростове», при всем уважении к Денису. Судя по тому, какую трансферную политику ведет сейчас клуб», — сказал Балахнин.

Глушаков отправился с «Ростовом» в ОАЭ на зимние сборы.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. После 18 туров чемпионата страны «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Ранее экс-тренер сборной России объяснил, в чем польза Глушакова для «Ростова».