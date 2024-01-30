Российский футболист перешел в европейский клуб

Сербский футбольный клуб «Железничар» подписал контракт с российским форвардом Иваном Игнатьевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По данным портала Transfermarkt, соглашение с форвардом рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на один год. «Железничар» занимает 14-е место в чемпионате Сербии, набрав 18 очков после 19 туров.

В январе «Сочи» расторг контракт с 25-летним Игнатьевым по обоюдному согласию сторон. За этот клуб он выступал с июня 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице.

Также Игнатьев выступал за московский «Локомотив», самарские «Крылья Советов», казанский «Рубин» и «Краснодар». Во второй команде краснодарцев Игнатьев в сезоне-2017/18 стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

Игнатьев прошел все юношеские и молодежные сборные России.

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