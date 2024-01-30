Размер текста
А
А
А

Российский футболист перешел в европейский клуб

Сербский «Железничар» объявил о подписании контракта с форвардом Игнатьевым

close
100%
fk_zeleznicar_pancevo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сербский футбольный клуб «Железничар» подписал контракт с российским форвардом Иваном Игнатьевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По данным портала Transfermarkt, соглашение с форвардом рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на один год. «Железничар» занимает 14-е место в чемпионате Сербии, набрав 18 очков после 19 туров.

В январе «Сочи» расторг контракт с 25-летним Игнатьевым по обоюдному согласию сторон. За этот клуб он выступал с июня 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице.

Также Игнатьев выступал за московский «Локомотив», самарские «Крылья Советов», казанский «Рубин» и «Краснодар». Во второй команде краснодарцев Игнатьев в сезоне-2017/18 стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

Игнатьев прошел все юношеские и молодежные сборные России.

Ранее «Трабзонспор» попросил снизить зарплату Антона Миранчука.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами