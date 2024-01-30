Лишенный медали чемпион ОИ-2014 назвал дисквалификацию Валиевой нарушением ее прав

Российский бобслеист, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Воевода высказался о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. В комментарии «Газете.Ru» он назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) нарушением прав спортсменки, припомнив лишение решением суда его и Александра Зубкова золотых медалей Олимпиады в Сочи.

«Начинать бороться за права наших спортсменов никогда не поздно, хотя и надо было это делать тогда, когда нас после Сочи бездоказательно наказывали и отстраняли. Напомню, нас даже сначала хотели пожизненно дисквалифицировать безо всяких оснований и доказательств, и потом CAS отменил это решение.

Мы пропустили это в свое время, и теперь по любому поводу наших спортсменов жестоко бичуют и нарушают наши спортивные и гражданские права. Решение по Валиевой с четырехлетней дисквалификацией — тому доказательство. Мое мнение — к нашей сборной, и вообще к спортсменам из России, относятся не просто очень строго. Дискриминация и русофобия в реальном времени!» — заявил Воевода.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Воевода после завершения карьеры бобслеиста вернулся в 2016 году в профессиональный армрестлинг, выступает и проводит турниры. По его инициативе и при поддержке Федерации армрестлинга России РФСО «Локомотив» в рамках выставки-форума «Россия» 30 и 31 января 2024 года проводит турниры по строгому подъему на бицепс, армрестлерское многоборье и турнир по армрестлингу среди взрослых и детей.

Ранее Валиеву назвали несгибаемой.