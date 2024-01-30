Валиеву назвали несгибаемой

Серебряный призер Олимпиады – 2018 по фигурному катанию в командных соревнованиях Александр Энберт поделился мнением о том, как дисквалификация психологически повлияет на фигуристку Камилу Валиеву. В комментарии «Газете.Ru» он выразил уверенность, что спортсменка справится с этим вызовом.

«Мне кажется, самый психологически сложный момент у Камилы был на Олимпиаде. Когда ты готовишься к Играм всю жизнь, приезжаешь в олимпийскую деревню, чтобы показать свой максимум, а происходят такие вещи — сложно представить большее психологическое давление, чем было тогда. Из той ситуации она вышла максимально достойно, продолжила кататься и показывать интересные, классные программы, продолжила радовать нас выступлениями на соревнованиях.

Сейчас — тоже сложный момент. Но Камила уже доказала свою устойчивость к любым преградам. Думаю, что не каждый спортсмен может пройти через такое. Но Камила действительно несгибаемая — уверен, что внутренне она справится. И надеюсь, что поддержка спортсменов, фигуристов, болельщиков, которые знают, что она лучше всех, ей поможет», — полагает Энберт.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее чемпионка России заявила, что у Валиевой будет мотивация продолжить карьеру.