Ушедший из «Ахмата» игрок рассказал о дедовщине в армии

Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Марат Быстров рассказал, как во время службы в армии офицер столкнул срочника с самолета. Его слова передает Sport24.

«Первый чудак, который должен был прыгать, испугался и включил «краба». Посмотрел вниз, ему стало страшно и он растопырил ноги и руки. В таких случаях офицер по инструкции должен дать команду на посадку — если один испугался, значит никто не прыгает. Но наш офицер, повторюсь, уже был датым: «Ты что, охренел? Ты пацанам хочешь праздник испортить?!». Взял и сам его столкнул с самолета», — сказал Быстров.

Быстров родился в Казахстане, но первым его клубом стала команда из России. Защитник выступал на любительском уровне за «Магнитогорск». Затем в его карьере были «Челябинск», «Тамбов» и казахстанские «Астана» и «Тобол». В 2020 году он подписал контракт с «Ахматом». Всего за клуб из Грозного защитник провел 71 матч.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Быстров провел три матча, не отметившись результативными действиями. В январе 2024 году он вернулся в «Астану».

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