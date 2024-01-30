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У России отобрали золото командного турнира по фигурному катанию ОИ 2022 года

ISU лишил сборную России по фигурному катанию золота ОИ-2022 из-за дела Валиевой

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Сборная России по фигурному катанию лишена золота Олимпиады в Пекине за победу в командном турнире из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. Команда из США заняла второе место, третьими стали представители Японии.

После рассмотрения решения суда ISU решил присудить победу сборной США. Японцам было отдано второе место.

В личном первенстве Валиева стала четвертой. Золото завоевала другая россиянка — Анна Щербакова. Второе место у Александры Трусовой, тройку призеров замкнула представительница Японии Каори Сакамото.

Ранее в США заявили, что их фигуристы получат золотые медали командного турнира ОИ в Пекине.

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