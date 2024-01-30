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Стало известно, как помощник Путина повлиял на решение РФС остаться в УЕФА

Помощник Путина Левитин сыграл важную роль в том, что РФС остался в УЕФА

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Мнение Игоря Левитина, помощника президента РФ, члена попечительского совета футбольного союза, стало одним из определяющих в вопросе, в какой конфедерации должен находиться Российский футбольный союз (РФС). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает издание, решение РФС остаться в европейском футболе не могло быть принято без Левитина.

20 декабря на заседании Исполкома РФС все члены организации посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА) не имеет смысла. Также президент РФС Александр Дюков ранее заявлял, что возможность перехода в Азию сохраняется.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч. С осени 2022 года рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Ранее иностранный экс-футболист заявил, что никому не были интересны матчи сборной России в 2023 году.

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