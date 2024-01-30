«Важный кейс»: Канада поддержала решение CAS по Валиевой

Олимпийский комитет Канады заявил, что приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

«Это решение демонстрирует важность строгих антидопинговых мер в спорте, и мы признаем, что это еще один важный кейс в борьбе за чистый спорт и защиту олимпийских ценностей», — указано в заявлении организации.

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Судьбу медалей командного турнира Олимпиады решит совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании, которое состоится 7 февраля. Если сборная России будет лишена золота, то оно достанется США, серебро заберет Япония, а Канада получит бронзу.

Ранее Валиевой предрекли завершение карьеры.