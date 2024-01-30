Российский хоккеист признан лучшим игроком недели в НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 28 января по московскому времени «Тампа» на своей площадке обыграла «Нью-Джерси Девилз» со счетом 6:3. Кучеров отметился двумя результативными передачами. Таким образом, на его счету стало 85 (32+53) очков в текущем регулярном чемпионате. Всего за прошедшею неделю в трех играх регулярного чемпионата он набрал 9 (4+5) очков.

«Тампа» набрала 59 очков и вышла на пятое место турнирной таблицы Восточной конференции.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Второй звездой стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, записавший в свой актив 8 (4+4) баллов в трех встречах. Третьей звездой признан нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук, набравший 8 (4+4) очков в четырех матчах.

Ранее Кучеров вернул себе лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ.