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Заслуженный тренер России объяснил, почему Медведев проиграл финал Australian Open

Тренер Абашкин объяснил усталостью поражение Медведева в финале Australian Open

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Ciro De Luca/Reuters

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Даниил Медведев не смог одержать победу в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) из-за усталости.

По его словам, игра против Янника Синнера была не самой продолжительной, однако на фоне других пятисетовых игр россиянину было сложно проявить себя.

«Этот матч действительно выдался очень длительным, но теннисная история знает и более продолжительные матчи. Другое дело, что в общей сложности Даниил провел более 24 часов на кортах, это значимая нагрузка для организма. Он устал гораздо больше Синнера, что и сказалось на результате», — заявил Абашкин.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира серии «Большого шлема».

Ранее хоккеист Илья Ковальчук заявил, что Даниил Медведев не похож на атлета.

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