Железняков о дисквалификации Валиевой: вы за все ответите, твари

Хореограф Алексей Железняков раскритиковал в своем Telegram-канале Спортивный арбитражный суд (CAS) за дисквалификацию Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Плевать я хотел на ваше западное решение. Как вы были моральными уродами, так и останетесь. Только время все расставит на свои места. Твари, за все ответите», — написал Железняков.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее в США дисквалификацию Валиевой назвали победой американских спортсменов.