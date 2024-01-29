Тренер рассказала, закончит ли Валиева карьеру из-за дисквалификации

Чемпионка Универсиады — 2019 в танцах на льду, тренер и хореограф Бетина Попова высказалась о дальнейшей карьере фигуристки Камилы Валиевой на фоне четырехлетней дисквалификации, которую назначил Спортивный арбитражный суд (CAS). В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что спортсменка сможет продолжить карьеру.

«Заканчивается ли на этом карьера Камилы? Мне кажется, что нет, об этом точно не стоит говорить. Многие пророчили Камиле, что олимпийский сезон для нее будет последним, но она выходит, выступает. Плюс, если я правильно понимаю, ее карантин должен закончиться в 2025 году. Это не так уж и много — почему ей заканчивать карьеру, если она полностью конкурентоспособна?» — считает Попова.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее юрист объяснила, почему Валиева должна была быть дисквалифицирована на меньший срок.