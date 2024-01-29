«Творят что хотят»: Тихонов раскритиковал суд за четырехлетнюю дисквалификацию Валиевой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью «Газете.Ru» заявил, что российская фигуристка Камила Валиева не заслуживала четырехлетней дисквалификации, которую ей вынес Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

По его мнению, несмотря на факт наличия допинга в организме, Валиевой могли бы назначить менее суровое наказание.

«Допинг был. Но я все-таки думаю, что это слишком суровое наказание. Мы же понимаем текущую ситуацию, связанную с санкциями и всем прочим против российского спорта. Они творят что хотят. Если раньше наши представители были где-то в МОК, в WADA, в международных федерациях, то сейчас уже нигде никого нет. И засудиться, повоевать за нас больше некому. Шансы были равны нулю», — сказал Тихонов.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее в РУСАДА отреагировали на дисквалификацию Валиевой.