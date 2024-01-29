Хореограф Попова призналась, что не верила в положительный исход дела Валиевой

Чемпионка Универсиады – 2019 в танцах на льду, тренер и хореограф Бетина Попова высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года фигуристку Камилу Валиеву. В комментарии «Газете.Ru» Попова призналась, что не верила в положительный исход.

«По мне, это излишне, но этого стоило ожидать. Как бы ни хотелось верить в чудо и надеяться на положительный исход, почему-то думалось, что так и будет. Конечно, четыре года дисквалификации и лишение медалей — это очень неприятно. Она — защищенное лицо, должна быть более мягкая мера наказания. Но что делать, раз суд решил так. И так очень долго тянули это дело. Крайне неприятное решение. Если есть защищенное лицо, это на что-то должно влиять», — считает Попова.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее юрист объяснила, как Валиева может обжаловать дисквалификацию.