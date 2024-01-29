Россию не будут лишать командного золота ОИ из-за дела Валиевой до решения ISU

Спортивный арбитражный суд (CAS), который дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, не рассматривал итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Об этом сообщил «Чемпионат».

Решение по этому вопросу примет Международный союз конькобежцев (ISU).

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил вручение медалей до завершения расследования дела Валиевой. CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее Валиеву дисквалифицировали на четыре года.