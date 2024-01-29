Тарасова прокляла CAS после дисквалификации Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за ненависти к России, передает «Спорт-Экспресс».

«Ненависть к нашей стране перешла на эту девочку. Подонки и сволочи. Смолоду встречаться с такой несправедливостью не пожелаю никому. Будь они прокляты», — сказала Тарасова.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил вручение медалей до завершения расследования дела Валиевой. CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее бывший министр спорта Павел Колобков заявил, что верит в невиновность Валиевой.