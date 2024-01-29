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Четыре хоккеиста из России попали в топ-100 самых быстрых игроков НХЛ

Четверо россиян попали в топ-100 самых быстрых хоккеистов НХЛ

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Russell LaBounty-USA TODAY Sports/Reuters

Четверо хоккеистов из России попали в топ-100 самых быстрых хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона, передает JFreshHockey в соцсетях.

Расширенная статистика учитывала количество ускорений в среднем за 60 минут игры, в результате которых игрок преодолевал отметку в 32 км/ч.

Лучшим из россиян стал игрок «Коламбуса» Егор Чинахов, который за 60 минут совершал 15 подобных ускорений. В общем рейтинге лиги он занял 11-е место. На 23-й строчке оказался форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко (13,2). 55-е место занял игрок «Далласа» Евгений Дадонов (9,3). На 96-м месте расположился Валерий Ничушкин из «Колорадо» (7,7).

Самым быстрым игроком НХЛ стал Натан Маккиннон из «Колорадо» (23,4).

Чинахов перешел в «Коламбус» в 2021 году из омского «Авангарда». Сначала он играл за «Кливленд Монстерз», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Дебют в НХЛ пришелся на матч против «Детройт Ред Уингз», состоявшийся 19 октября 2021 года. В своем первом сезоне за клуб россиянин провел 62 матча (7+7).

Ранее Чинахов захотел уйти из «Коламбуса».

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