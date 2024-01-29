«Амур» обыграл лидера КХЛ в матче с 13 заброшенными шайбами

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский «Амур» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 7:6.

Магнитогорцы открыли счет уже на третьей минуте матча. Отличился Дмитрий Силантьев. Кирилл Капустин через восемь минут сравнял счет. В первом периоде команды еще по разу обменялись заброшенными шайбами — Данил Гололобов и Егор Коршков.

В начале второй двадцатиминутки уже хабаровская команда вышла вперед, дважды поразив ворота соперника за четыре минуты — Владислав Барулин и Кирилл Панюков. «Магнитогорск» молниеносно отыгрался за одну минуту благодаря шайбам Никиты Михайлиса и Никиты Гребенкина. Однако до перерыва хабаровчанам вновь удалось выйти вперед (Дмитрий Шевченко).

На старте заключительного игрового отрезка Кирилл Капустин оформил дубль. Валерий Орехов сократил отставание через две минуты. Затем Станислав Бочаров снова увеличил преимущество «Амура» до двух шайб, а за 10 минут до финального свистка Денис Зернов установил окончательный счет.

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