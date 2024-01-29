Скончался футболист – участник ЧМ-2018 в России

В воскресенье, 28 января, скончался лучший бомбардир в истории сборной Панамы Луис Техада. Об этом сообщает ESPN. Нападающему был 41 год.

Сообщается, что экс-форвард сборной Панамы умер в результате сердечного приступа во время матча в любительской лиге у себя на родине. Техада потерял сознание во время игры. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Техада является лучшим бомбардиром в истории сборной Панамы. На его счету 43 гола в 107 матчах за национальную команду. Нападающий помог своей сборной впервые выйти в финальную часть чемпионата мира. В 2018 году он принял участие в двух матчах группового этапа ЧМ-2018, который проходил в России. Сборная Панамы тогда заняла последнее место в группе с Тунисом, Англией и Бельгией.

В его активе две бронзовые и одна серебряная медали Кубка КОНКАКАФ.

Техада часто менял команды, выступая в лигах Панамы, США, ОАЭ, Перу, Мексики и Колумбии. Он завершил карьеру в 2022 году в клубе «Потрос-дель-Эсте» из Панамы.

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