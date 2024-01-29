Размер текста
А
А
А

Скончался футболист – участник ЧМ-2018 в России

Лучший бомбардир сборной Панамы и участник ЧМ-2018 Техада умер в 41 год

close
100%
Roberto Maya/ZUMAPRESS/Global Look Press

В воскресенье, 28 января, скончался лучший бомбардир в истории сборной Панамы Луис Техада. Об этом сообщает ESPN. Нападающему был 41 год.

Сообщается, что экс-форвард сборной Панамы умер в результате сердечного приступа во время матча в любительской лиге у себя на родине. Техада потерял сознание во время игры. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Техада является лучшим бомбардиром в истории сборной Панамы. На его счету 43 гола в 107 матчах за национальную команду. Нападающий помог своей сборной впервые выйти в финальную часть чемпионата мира. В 2018 году он принял участие в двух матчах группового этапа ЧМ-2018, который проходил в России. Сборная Панамы тогда заняла последнее место в группе с Тунисом, Англией и Бельгией.

В его активе две бронзовые и одна серебряная медали Кубка КОНКАКАФ.

Техада часто менял команды, выступая в лигах Панамы, США, ОАЭ, Перу, Мексики и Колумбии. Он завершил карьеру в 2022 году в клубе «Потрос-дель-Эсте» из Панамы.

Ранее сообщалось о смерти легендарного немецкого футболиста Беккенбауэра.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами