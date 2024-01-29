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В Белоруссии считают предателем получившего российский паспорт спортсмена

Игрок ЦСКА Астапкович признался, что в Белоруссии его считают предателем

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Баскетболист московского ЦСКА Антон Астапкович в интервью Sports рассказал, как в Белоруссии восприняли то, что он стал гражданином России.

«Слово «предатель» — то, что до меня доносят товарищи и друзья, которые там остались. Зато помню, что еще при Димитрисе Итудисе приехали в Минск, у меня там взяли небольшое интервью. После этого корреспондент нашел родителей, у них тоже взял интервью, а затем выпустил репортаж на ТВ», — сказал Астапкович.

После выхода в свет репортажа об игроке родители Астапковича были удивлены увиденным.

«В репортаже рассказывалось о хоккеисте, фигуристке, еще о ком-то и обо мне — пять предателей страны», — добавил форвард.

Астапкович родился в Минске в семье известных метателя молота Игоря Астапковича и метательницы диска Ирины Ятченко.

В 2009 году белорус перебрался в Москву, где стал заниматься в школе ЦСКА. В составе основной команды Антон стал чемпионом Евролиги, чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионом России.

В 2015 году Астапкович получил российское гражданство и на международной арене стал выступать за сборную России.

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