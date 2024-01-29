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Овечкина признали одним из самых медленных в НХЛ

Овечкин вошел в пятерку самых медленных игроков НХЛ текущего сезона

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Российские нападающие Александр Овечкин и Андрей Кузьменко вошли в пятерку самых медленных хоккеистов текущего сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает JFreshHockey в социальных сетях.

В учет статистики вошли данные о количестве ускорений в среднем за 60 минут игры, в результате которых хоккеист набрал устойчивую скорость свыше 32 км/ч.

Самым медленным хоккеистом сезона оказался нападающий «Эдмонтона» Кори Перри. В текущем сезоне ему ни разу не удалось разогнаться до вышеуказанной скорости. На втором месте оказался форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко, который в среднем по 0,3 раза за 60 минут матча ускоряется до 32 км/ч. Александр Овечкин разделил третье место с нападающими с Джеффом Скиннером и Патриком Маруном — у них по 0,5 раз за 60 минут игры.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в НХЛ, в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Овечкин воссоединился с семьей в Дубае.

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