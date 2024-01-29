В ФТР назвали причину поражения Медведева в финале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Его слова передает «Матч ТВ».

«Как правило, тому теннисисту, у которого есть трудные матчи в начале турнира, к концу не хватает сил с позиции параметров психологии и внимания. Нечто такое произошло и с Даней. Считаю, что он допустил ошибку, не сыграв подготовительный турнир перед Australian Open», — сказал Тарпищев.

28 января Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) уступил представителю Италии Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя после двух первых со счетом 0:2.

Это третье подобное поражение российского теннисиста в финале Australian Open. В 2021 году Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу, а в 2022 — испанцу Рафаэлю Надалю.

В обновленном рейтинге лидировать продолжает серб Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9255 очков). Тройку лидеров замыкает Даниил Медведев (8765 очков). Синнер остался четвертым (8310 очков).

Ранее Медведева призвали публично поддержать Путина.