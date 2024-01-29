Неймар шокировал своим внешним видом, появившись на вечеринке Ромарио

Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар посетил вечеринку по случаю 58-летия легендарного соотечественника Ромарио. Нападающий шокировал своим внешним видом. На фото из ночного клуба, опубликованного в социальных сетях, Неймар выглядит изрядно располневшим.

18 октября 2023 года Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Его в слезах унесли на носилках. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. 31-летний бразильский нападающий с тех пор не появлялся на поле и продолжает процесс восстановления.

Бразильский форвард перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. До этого он выступал за испанскую «Барселону». Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищал цвета «ПСЖ», в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции.

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