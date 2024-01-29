Российский спортсмен признался, что ему хотелось бы попасть на провокацию за рубежом

Выступающий в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко ответил на вопрос о допуске и возможных провокациях в случае выступления на международных турнирах. Его слова передает РИА Новости.

«Знаю, что и в теннисе, и в других видах спорта наши в нейтральном статусе выступают. Я тоже выступал в нейтральном статусе — в 2017 и 2018 годах. Понял, что неважно, под каким ты флагом — все равно все знают, что ты из России, и неважно, в какой ты форме. Тогда было другое отношение, сейчас сложнее. Но если бы не было жестких критериев сейчас, я бы согласился выступать», — сказал Лысенко.

Лысенко является чемпионом мира в помещении 2018 года, а также обладателем серебряной награды ЧМ в Лондоне (2017).

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК), — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

После лишения членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) из-за допинг-скандала легкоатлеты из России могут выступать на международных турнирах только после получения нейтрального статуса от World Athletics.

Ранее главу МОК Тамаса Баха назвали чушпаном.