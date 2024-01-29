«Тампа» не может вернуть российского игрока из списка травмированных из-за зарплаты

«Тампа-Бэй Лайтнинг» столкнулась с проблемами при возвращении российского защитника Михаила Сергачева из долгосрочного списка травмированных (LTIR). Об этом сообщает CapFriendly.

Клуб из этого списка активировал защитника Хэйдна Флери, после чего у «Лайтнинг» осталось $8 млн 325 тыс. свободного места под потолком зарплат. Таким образом, для активации из аналогичного списка российского защитника Михаила Сергачева, имеющего кэпхит $8,5 млн, «молниям» необходимо сначала освободить как минимум $175 тыс.

Сергачев был отправлен в долгосрочный список травмированных поле того, как получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз», который состоялся 20 декабря 2023 года. Хоккеист левой ногой заблокировал бросок в ходе первого периода, после чего не смог продолжить встречу.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021). В текущем сезоне он провел 33 игры и набрал 19 (2+17) очков.

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