Размер текста
А
А
А

«Тампа» не может вернуть российского игрока из списка травмированных из-за зарплаты

«Тампа» не может вернуть Сергачева в состав из-за проблем с потолком зарплат

close
100%
Global Look Press

«Тампа-Бэй Лайтнинг» столкнулась с проблемами при возвращении российского защитника Михаила Сергачева из долгосрочного списка травмированных (LTIR). Об этом сообщает CapFriendly.

Клуб из этого списка активировал защитника Хэйдна Флери, после чего у «Лайтнинг» осталось $8 млн 325 тыс. свободного места под потолком зарплат. Таким образом, для активации из аналогичного списка российского защитника Михаила Сергачева, имеющего кэпхит $8,5 млн, «молниям» необходимо сначала освободить как минимум $175 тыс.

Сергачев был отправлен в долгосрочный список травмированных поле того, как получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз», который состоялся 20 декабря 2023 года. Хоккеист левой ногой заблокировал бросок в ходе первого периода, после чего не смог продолжить встречу.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021). В текущем сезоне он провел 33 игры и набрал 19 (2+17) очков.

Ранее были названы причины участия Валерия Ничушкина в программе помощи игрокам НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами