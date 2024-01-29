Тренер объяснил, почему Медведев не справился с Синнером на Australian Open

Заслуженный тренер России Борис Собкин объяснил, почему российский теннисист Даниил Медведев не сумел одержать победу над представителем Италии Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Игроки вышли на решающий матч в разном состоянии. Россиянин провел на корте на шесть часов больше, чем итальянец. И если вдуматься, эти шесть часов означают, что Медведев сыграл примерно на два матча больше. Представьте себе: Янник сыграл шесть матчей, а Даниил — восемь. Как будто шел из квалификации. Вот и все», — заявил Собкин.

Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее Медведев назвал прошедший Australian Open самым изматывающим в карьере.