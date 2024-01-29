Овечкину посоветовали успокоиться и убрать лишнее напряжение

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился размышлениями о состоянии российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который прервал восьмиматчевую безголевую серию. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Не надо говорить ни о каком возвращении в погоню. Александру нужно успокоиться, убрать лишнее напряжение, успокоиться и делать все, что в его силах, для команды. Будет получаться забивать голы — замечательно. Здесь самое главное — раскрепоститься и играть спокойно и уверенно, чтобы не создавать лишний ажиотаж», — заявил Коньков.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз». Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. Овечкин забросил шайбу в концовке третьего периода, а также отдал результативную передачу.

Этот гол стал 831-м за карьеру россиянина в лиге. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола. В текущем сезоне Овечкин установил личный антирекорд: в ноябре и декабре он не забивал в 14 матчах подряд. Всего на его счету девять шайб и 22 результативные передачи в 44 матчах сезона.

Ранее «Вашингтон» отреагировал на прерванную безголевую серию Овечкина.