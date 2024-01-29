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Российская теннисистка поднялась на 37 строчек и впервые вошла в топ-50 WTA

Мирра Андреева и Анна Калинская обновили лучшие позиции в рейтинге WTA

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская впервые в своей карьере вошла в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв 38 место в обновленном списке лучших теннисисток планеты.

Ранее она занимала 75 место и поднялась на 37 позиций вверх. Это произошло благодаря тому, что впервые в своей карьере Калинская вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема — она добралась до этой стадии на завершившемся Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), где проиграла китайской теннисистке Цинвэнь Чжен в трехсетовом поединке – 7:6, 3:6, 1:6.

Мирра Андреева поднялась на 12 позиций и оказалась на 35 месте, что также является лучшим результатом в ее карьере. Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая занимает 14-е место. Следом идут Людмила Самсонова (15) и Вероника Кудерметова (16).

Польская теннисистка Ига Свентек продолжает удерживать лидерство в рейтинге WTA. Представительница Белоруссии Арина Соболенко, которая защитила титул Открытого чемпионата Австралии, осталась второй, замкнула тройку лучших спортсменок американка Кори Гауфф.

Ранее российская теннисистка рассказала, что не вернулась в спорт из-за проблем с весом.

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