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Тренер одного из лидеров АПЛ может покинуть свой пост

Sport.es: Артета может покинуть пост тренера «Арсенала» по окончании сезона

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Reuters

Испанский специалист Микель Артета может покинуть пост главного тренера лондонского «Арсенала» после завершения текущего сезона. Об этом сообщает издание Sport.es.

В СМИ отмечают, что 41-летний специалист проинформировал свое окружение, что раздумывает над подобным вариантом. Контракт Артеты с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25, но хорошие отношения с руководством позволили ему договориться о возможном уходе по обоюдному согласию в конце текущего сезона.

При этом издание Sky Sports написало, что информация о желании Артеты покинуть «Арсенал» не соответствует действительности.

Артета тренирует «Арсенал» с 2019 года. Под его руководством лондонская команда выиграла Кубок Англии (2020) и дважды становилась обладателем Суперкубка страны (2020, 2023). В сезоне-22/23 «Арсенал» боролся с «Манчестер Сити» за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ), однако в итоге занял второе место, отстав от «горожан» на пять баллов.

В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» после 21 тура идет на третьем месте, набрав 43 очка.

Примечательно, что это не первая громкая отставка, информация о которой появилась в январе 2024 года. Ранее Юрген Клопп сообщил, что намерен покинуть «Ливерпуль» после завершения сезона, об этом же объявил Хави, который тренирует «Барселону».

Ранее глава УЕФА заявил, что Европа скатывается в диктатуру.

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