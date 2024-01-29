Шайба российского игрока помогла «Сент-Луису» одержать победу в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе. В основное время команды не смогли определить победителя, три периода завершились со счетом 3:3. В овертайме победную шайбу за «блюзменов» забросил Брэйден Шенн, которому ассистировал российский нападающий Павел Бучневич.

Бучневич также отметился голом в основное время поединка, для россиянина эта заброшенная шайба стала 17-й в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ, всего на его счету 38 очков в 46 матчах. В составе «Блюз» в этом матче также отличились Ник Ледди и Джордан Кайру.

В составе «Лос-Анджелеса» голами отметились Адриан Кемпе, Джарет Андерсон-Долан и Филипп Дано.

Благодаря этой победе «Сент-Луис» продлил успешную серию в НХЛ, добившись положительного результата в пятом матче подряд. «Лос-Анджелес» продлил свою безвыигрышную серию, это поражение стало для «Кингз» четвертым подряд в регулярном чемпионате.

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