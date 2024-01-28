Медведев назвал прошедший Australian Open самым изматывающим в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции после финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) заявил, что завершившийся турнир стал самым изматывающим в его карьере.

«Пока да, невероятно. Как я уже говорил, после матча со Зверевым я лег спать в пять утра. Когда очень поздно ложишься спать, на следующий день ты чувствуешь себя ужасно, а потом пытаешься восстановиться к завтрашней игре. Но, по крайней мере, я установил какой-то рекорд, вошел в историю. Пускай так», — заявил Медведев.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира серии «Большого шлема».

Ранее Даниил Медведев назвал время, на которое забудет про теннис после финала Australian Open — 2024.