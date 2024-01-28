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На матче ВХЛ в Самаре произошла массовая драка

Хоккейные фанаты устроили массовую драку на матче ВХЛ в Самаре

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Shutterstock

На матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между самарским ЦСК ВВС и пензенским «Дизелем» произошла массовая драка, сообщает «Чемпионат».

По словам зрителей, собравшихся на трибунах, потасовка началась после того, как один из болельщиков гостевой команды украл у самарцев баннер и стал домогаться до одной из девушек-волонтеров. Подобное поведение пензенских любителей хоккея возмутило публику, которая вступилась за девушку, что повлекло за собой начало драки.

По итогам игры победу со счетом 4:3 одержал «Дизель». Эта победа позволила пензенцам набрать 48 очков и подняться на 21-е место в турнирной таблице чемпионата ВХЛ. ЦСК ВВС с активом 44 балла располагается на 24-й позиции.

Лидером регулярного чемпионата является «Молот», представляющий Пермский край — в активе этой команды 75 баллов.

Ранее сообщалось, что СКА подарил Владимиру Путину и Александру Лукашенко по хоккейному джерси.

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