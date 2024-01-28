Полуфиналист Australian Open предсказал место Синнера в рейтинге

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс-вторая ракетка мира, победитель 20 турниров АТР и полуфиналист Australian Open в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах итальянца Янника Синнера в этом сезоне, заявив, что он является претендентом на звание первой ракетки мира.

«Уже говорил, что Синнер будет в тройке в этом году. Сейчас он показывает наилучший, качественный теннис, какой он когда-либо показывал. Он вырос, он уверен, он эффективно играет, мощно. Думаю, он будет претендовать на звание лучшей ракетки мира», — подчеркнул Ольховский.

22-летний Янник Синнер стал вторым по молодости победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису после серба Новака Джоковича. Он выиграл свой первый же финал на турнирах «Большого шлема», уйдя с 0-2 против россиянина Даниила Медведева – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. В данный момент итальянец занимает четвертое место в мировом рейтинге и останется на этой позиции после Australian Open. Новак Джокович, Карлос Алькарас и Медведев сохранят первую, вторую и третью строчки соответственно.

Ранее было названо преимущество Синнера над Медведевым.