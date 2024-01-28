Актер из «Слово пацана» назвал чушпаном главу МОК Баха

Актер из сериала «Слово пацана» Никита Манец в интервью «Матч ТВ» заявил о несогласии с санкциями, внедренными против российского спорта.

По его мнению, российские спортсмены должны иметь возможность соревноваться с национальными атрибутами.

«Я слышал все эти истории про то, что не пускают, про допинги, про вот это все. Я считаю, что это недопустимо, когда российские спортсмены выступали под белым флагом. Россияне на первых местах всегда! Так вот, стоять на первом месте с белым флагом, да еще и не под свой гимн... Не знаю.

Получается, что глава МОК Томас Бах и глава World Athletics Себастьян Коу — чушпаны? Да», — заявил Манец.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

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