Размер текста
А
А
А

Бывший теннисист назвал покрытия, на которых Медведев может выиграть «Шлем»

Экс-теннисист Ольховский: Медведев может побеждать на любом покрытии

close
100%
Issei Kato/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, выигравший два турнира АТР в одиночном и 20 титулов в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы Даниила Медведева, который уступил в финале Australian Open итальянцу Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6), на турнирах «Большого шлема» с другими видами покрытия, отметив, что россиянин везде может добиваться результата.

«Давайте не будем забегать вперед. У Дани для травы нормальные данные – высокий, хорошо подает. Грунт возить с задней линии? Но он же тоже тянет все. Везде, на любом покрытии у него есть очень хорошие, громкие победы. Все, конечно, должно сложиться вместе, но почему бы и нет? Никто не может загадывать, что будет в этом сезоне, на следующий год. Уровень-то есть, и он высокий», — считает Ольховский.

Даниил Медведев по три раза выходил в финал на Australian Open и US Open, проходящих на синтетическом покрытии «хард», выиграв один титул в Нью-Йорке. На травяном Уимблдоне он впервые вышел в полуфинал в прошлом году, на грунтовом «Ролан Гаррос» лучшим достижением россиянина стал четвертьфинал в 2021 году.

Ранее Даниил Медведев рассказал, что позволило ему дойти до финала Australian Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами