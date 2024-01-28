Бывший теннисист назвал покрытия, на которых Медведев может выиграть «Шлем»

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, выигравший два турнира АТР в одиночном и 20 титулов в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы Даниила Медведева, который уступил в финале Australian Open итальянцу Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6), на турнирах «Большого шлема» с другими видами покрытия, отметив, что россиянин везде может добиваться результата.

«Давайте не будем забегать вперед. У Дани для травы нормальные данные – высокий, хорошо подает. Грунт возить с задней линии? Но он же тоже тянет все. Везде, на любом покрытии у него есть очень хорошие, громкие победы. Все, конечно, должно сложиться вместе, но почему бы и нет? Никто не может загадывать, что будет в этом сезоне, на следующий год. Уровень-то есть, и он высокий», — считает Ольховский.

Даниил Медведев по три раза выходил в финал на Australian Open и US Open, проходящих на синтетическом покрытии «хард», выиграв один титул в Нью-Йорке. На травяном Уимблдоне он впервые вышел в полуфинал в прошлом году, на грунтовом «Ролан Гаррос» лучшим достижением россиянина стал четвертьфинал в 2021 году.

Ранее Даниил Медведев рассказал, что позволило ему дойти до финала Australian Open.