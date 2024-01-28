Тарпищев: мы предлагали остаться Шевченко в России

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС заявил, что предлагал 23-летнему Александру Шевченко, объявившему на этой неделе о переходе в сборную Казахстана, остаться в сборной России.

По его словам, известие о переходе Шевченко в сборную Казахстана не стало новостью.

«Это не стало новостью, он год ожидал паспорт. Шевченко формировался как спортсмен не у нас, а в Австрии, в этом плане он продукт не нашей системы. Он и не был практически в нашей орбите. Остаться ему мы предлагали, но он принял другое решение», — заявил Тарпищев.

В 2023 году спортсмен впервые добрался до финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Меце, где в двух партиях уступил Уго Умберу из Франции. На данный момент Шевченко занимает 48-е место в мировом рейтинге. 1 декабря Шевченко сыграл свадьбу с российской теннисисткой Анастасией Потаповой, занимающей 29-е место в списке Женской теннисной ассоциации (WTA).

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