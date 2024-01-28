Экс вторая ракетка мира объяснила, почему Медведев проиграл Синнеру

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии. В комментарии «Газете.Ru» она заметила, что Медведев устал к третьему сету.

«Даня упустил возможности в третьем сете, потому что в первых двух, как мне показалось, он выжал из себя все, что мог. Играл собранно, практически без ошибок, показал очень хороший уровень тенниса — выходил вперед, укорачивал, отыгрывал укороченный, классно с лёта исполнял. К сожалению, в третьем сете посыпались ошибки, видна была усталость, которую ждали с самого начала. Было видно, что ему становилось тяжелее.

Конечно, Синнер этим воспользовался. Медведев сделал все, что мог. Единственное, хотелось бы, чтобы он больше атаковал со второй подачи. Были моменты при равном счете на подаче Синнера, когда итальянец плохо подавал первую, можно было воспользоваться этим шансом. Это добавило бы больше давления на подаче Синнера, а также более короткие розыгрыши в пользу Даниила. Увы, ему не удалось выиграть третий сет, а дальше становилось все сложнее, свежесть уходила на глазах», — констатировала Пивоварова.

Медведев проиграл Синнеру в пяти сетах, выиграв первые две партии. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 в пользу итальянца. Россиянин в третий раз не смог выиграть в финале Australian Open, тогда как Синнер выиграл свой первый же финал турнира Большого шлема. При этом Медведев провел на корте в общей сложности почти 24 часа за турнир — больше, чем кто-либо из теннисистов в истории Больших шлемов.

Ранее был назван ключевой момент в матче Синнера и Медведева.