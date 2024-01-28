СКА подарил Путину и Лукашенко по хоккейному джерси

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили в Санкт-Петербурге хоккейный комплекс «СКА-Арена».

Во время экскурсии по стадиону хоккейный клуб СКА вручил главам государства по именному джерси, сообщает журналист Павел Зарубин. Вместе с Путиным и Лукашенко новую ледовую арену осмотрели также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

9 декабря в Санкт-Петербурге прошел Матч Звезд КХЛ на стадионе «СКА Арена», который является самым большим хоккейным объектом в мире. Арена вмещает в себя 21 500 зрителей и обходит по этому показателю стадион «Белл-центр» в канадском Монреале.

11 февраля петербургский СКА проведет на новой арене первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником армейцев станет «Сочи». Стартовое вбрасывание в матче состоится в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов вышел на четвертое место в списке снайперов в истории «Миннесоты».