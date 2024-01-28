Медведев заявил, что ощущал поддержку жены и дочери во время финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) итальянцу Яннику Синнеру заявил, что намерен в следующем году побороться за победу на турнире ради своей семьи.

По его словам, несмотря на их отсутствие на стадионе, он все равно ощущал их поддержку.

«Может быть, они выключили трансляцию, но Даша, Алиса, если вы смотрите — мне казалось, что вы со мной! К сожалению, сегодня у меня не получилось, но я постараюсь победить в следующий раз — для вас. Всегда больно проигрывать финал, но, наверное выйти в финал лучше, чем проиграть до него. В следующий раз, наверное, надо приложить больше усилий», — заявил Медведев по окончании игры.

Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира серии «Большого шлема».

Ранее Даниил Медведев предрек Яннику Синнеру еще несколько побед на турнирах «Большого шлема».