Медведев предрек Синнеру еще несколько побед на турнирах «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) итальянцу Яннику Синнеру.

По его словам, 22-летний Синнер выиграет в своей карьере еще не один титул чемпиона «Большого шлема».

«Поздравляю Янника. Ты сегодня показал, почему этого заслуживаешь. Боролся до конца, сумел прибавить. Вы с командой работаете фантастически, много побеждаете. Для тебя это не последний «Большой шлем», но я надеюсь, что в следующем финале тебя обыграю. Я уже проиграл три финала подряд? Постараюсь исправить эту ситуацию», — заявил Медведев по окончании игры.

Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира серии «Большого шлема».

Ранее тренер Владимир Камельзон призвал не осуждать Даниила Медведева за поражение на Australian Open.