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Медведев взял медицинский тайм-аут в финале Australian Open

Теннисист Медведев попросил медицинский тайм-аут на AO для тейпирования мозоли

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Issei Kato/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев попросил медицинский тайм-аут во время четвертого сета финального поединка Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с представителем Италии Янником Синнером.

Причиной для обращения к врачу стал тот факт, что Медведев натер ногу. Медики выходили на корт, что затейпировать мозоль.

В поединке завершились уже три сета, идет четвертый. Медведев впереди по партиям — 2-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира Большого шлема.

На пути к финалу Медведев, который занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл португальца Нуну Боргеса, канадца Феликса Оже-Альяссима, финна Эмиля Руусувуори и француза Теренса Атмана. В полуфинале в пяти сетах российский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым, проигрывая по ходу встречи 0-2 по ходу матча. Синнер в своем полуфинале одолел лидера мирового рейтинга, представителя Сербии Новака Джоковича.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее Медведев получил крупный штраф за неспортивное поведение на Australian Open.

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