Финал Медведева и Синнера стал самым молодым на Australian Open с 2012 года

Финальный поединок мужского разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором сражаются россиянин Даниил Медведев и представитель Италии Янник Синнер, стал самым молодым на турнире с 2012 года.

Совокупный возраст теннисистов составляет 18 413 дней. Это самый молодой финал Australian Open с 2012 года, когда за титул боролись Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Их общий возраст составлял 18 389 дней. Тогда титул завоевал Джокович.

В матче Медведева и Синнера идет первый сет. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На пути к финалу Медведев, который занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл португальца Нуну Боргеса, канадца Феликса Оже-Альяссима, финна Эмиля Руусувуори и француза Теренса Атмана. В полуфинале в пяти сетах российский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым, проигрывая по ходу встречи 0-2 по ходу матча. Синнер в своем полуфинале одолел лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

Ранее матч Медведева призвали занести в золотую коллекцию Australian Open.