Медведева назвали гениальным стратегом

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой объяснил, в чем будет заключаться преимущество итальянского теннисиста Янника Синнера над представителем России Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его слова приводит Tennis365.

«Я уже считал Даниила Медведева гениальным стратегом, он это доказал еще раз [в полуфинале]. Он сделал все, чтобы вернуться в игру. Но Даниил провел три пятисетовых матча, а Синнер на турнире проиграл только один сет. Было бы замечательно, если бы Медведев смог снова оказаться на высоте, но ему, должно быть, физически непросто», — заявил он.

Матч Медведева и Синнера состоится 28 января, ориентировочное время начала — 11:30 по московскому времени.

На пути к финалу Медведев, который занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл португальца Нуну Боргеса, канадца Феликса Оже-Альяссима, финна Эмиля Руусувуори и француза Теренса Атмана. В полуфинале в пяти сетах российский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым, проигрывая по ходу встречи 0-2 по ходу матча. Синнер в своем полуфинале одолел лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

Ранее матч Медведева призвали занести в золотую коллекцию Australian Open.